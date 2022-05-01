كمية الماء المناسبة للشرب لحماية الكلى من الحصى

المستقلة /- كشف استشاري كلى سعودي، عن الكمية المناسب التي يجب شربها من الماء، لحماية الكلى من “الحصى”. وقال استشاري الكلى، خلال ظهوره عبر قناة الإخبارية، إن الكمية المناسبة من الماء هي 30 مللي لكل واحد كيلو جرام من الوزن، فمثلا لو شخص وزنه 100 كيلو جرام يستطيع أن يشرب 3 لتر”. وتابع: “إذا كان المريض في حالة متقدمة أو يقوم بغسيل كلى، فهذه الكمية تقل إلى لتر تقريبا”.

وأشار إلى أنه يجب على الشخص شرب كمية كبيرة من الماء، إذا كان لديه قابلية لحدوث حصى في الكلى، فهنا شرب الماء وتقليل الأملاح، هما أفضل نصيحتين لتقليل الحصى. وأوضح استشاري الكلى، أن الرجال أكثر إصابة بالفشل الكلوي من النساء، بسبب طبيعة حياة الرجال، ووزنهم أكبر، كما أن السكر وضغط الدم لديهم يكون أكبر، ولا يتابعون مع الأطباء بشكل مستمر، ولذلك يصلون في حالة متأخرة

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