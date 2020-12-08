كتلة الصادقون : وعود الكاظمي لم تطبق على أرض الواقع

المستقلة /سرى جياد/صرح النائب عن كتلة الصادقون أحمد الكناني أن حكومة الكاظمي وعدت باخراج القوات الأجنبية لكنها مقصرة في هذا الملف ولم يطبق على أرض الواقع.

وقال الكناني في حديث صحفي ان “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعهد قبل نيل الثقة في مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية تطبيقاً لقرار مجلس النواب، بالاضافة إلى أنه يمثل مطلب جماهيري لكن لم نرَ تطبيق أي مطالبة من قبله بل إن زيارته إلى واشنطن ووفق التسريبات لم يتم فيها مناقشة خروج القوات الامريكية”.

وأضاف، ان حكومة الكاظمي مقصرة في أداء تعهداتها وهذا الأمر له تداعياته خاصة وان قرار اخراج تلك القوات جاء بقرار نيابي ودعم جماهيري وشعبي، مشدداً على ضرورة حسم الملف من قبل الحكومة وأن تبين للشارع حقيقة الموقف وان تلتزم بما تعهدته به.

وكان مجلس النواب أصدر قبل أشهر قرار باخراج كل القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية بسبب تجاوزاتها وارتكابها مجازر دامية بحق قواتنا الأمنية والحشد الشعبي كان آخرها جريمة المطار الذي استشهد خلالها قادة النصر”.