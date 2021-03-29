قطر تتنازل للعراق عن “خليجي 25”

المستقلة/- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تنازله عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق.

وتقدم كلا من العراق وقطر لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة، وأكدت لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات “خليجي 25” لكرة القدم صعوبة إقامة البطولة في العراق لظروف أمنية.

وتم إلغاء زيارة اللجنة للعراق، والتي كانت مقررة في يناير/كانون الثاني الماضي لتفقد منشآت البصرة، على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة، قبل أن تعلن قطر رسميا تنازلها عن استضافة البطولة لصالح العراق.

وهناك مقترحان لإقامة البطولة، إما في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، أو بداية يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وسيتم التنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن إقامة البطولة العربية للمنتخبات في الدوحة خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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