قائد عمليات بغداد يؤكد مقتل المجموعة المنفذة لهجوم الرضوانية

المستقلة / -اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، عن قتل المجموعة الارهابية المنفذة لهجوم الرضوانية.

وقال المحمداوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه : اوفينا بالعهد بملاحقة وقتل المجموعة الإرهابية في الرضوانية “.

واشار الى ان العملية الامنية اسفرت عن قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات في الرضوانية .ونوكد لشعبنا وقطعاتنا الامنية بأننا سنتابع ونلحق كل الخلايا الإرهابية التي تستهدف امن وشعبنا وقطعاتنا الامنية .