فيديو.. هاني شاكر يفجر مفاجأة بشأن أعضاء المهن الموسيقية

المستقلة/- منى شعلان/ فجر الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مفاجأة من العيار الثقيل عن أن نقابة المهن الموسيقية تضم أعضاء مسجلين خطر، متابعًا: “أنا تفاجأت بالموضوع ده.. وجدت عازفين واتشطبوا، وهاجموني في بداية عملي كنقيب”.

وأضاف هانى شاكر، خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه لم يكسب أموال كثيرة من عمله بالفن، موضحا أن الفن في فترات غناءه لم يكن بأجور عالية مثل الوضع الحالي.

ونوه هاني شاكر، أن النقابة اتخذت موقف تجاه أغاني “الراب” وهناك شعبة “راب” في النقابة، وتم تقدم مجموعة من مطرب الراب للنقابة، قائلا: “هناك أصوات تتجه لموسيقى الراب في الفترة الأخيرة، وعمل النقابة لا يرتبط بكلمات الأغاني”.

وأشار “شاكر”، إلى أن الضغط الجماهيري والإقبال على المهرجانات جعل النقابة تتراجع عن مواقفها ضد مغني المهرجانات، مشيرًا إلى أن الذوق العام تجاه المهرجانات كبير وهناك إقبال على هذا اللون من الغناء، ولابد من تطويره والسيطرة على أغاني المهرجانات، وأنه هناك مواقف يتم اتخاذها على بعض الأغاني كوقف الأغنية بسبب كلماتها، مثلما حدث في أغنية “بنت الجيران” لـ حسن شاكوش وعمر كمال.

كما رفض هاني شاكر إطلاق لقب مطربة مصر الأولى على الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلاً: “في مطربين تانيين، أنغام مثلا صوت رائع وجميل، وفي آمال ماهر.”

وأضاف: “ده مش تقييم أصوات ولا ترتيب، التلاتة احلى من بعض، بيغنوا أحسن من بعض، بأشوف إن أنغام مركزة أكثر في الشغل.”

ولفت هاني شاكر إلى أنه حال خوضه تجربة التمثيل من جديد يفضل التمثيل أمام يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في فيلم واحد بـ3 قصص، مؤكدًا أنه خائف من تجربة السيرة الذاتية، كما أنه حال تجسيد شخصيته سيختار تامر حسني للدور، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يغني حسين الجسمي النشيد الوطني بصوته.

وفى سياق آخر أكد شاكر أنه لم يخض عمليات تجميل وحديث البعض عنه كلام مرسل ولا حقيقه له، قائلا: “جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفني محافظ على نفسي فاهمين اني بعمل عمليات تجميل”، كما أنه رد على الاتهامات الموجهة له بالبخل، قائلًا: “انا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا تعالوا شوفوا البيت عندي”.