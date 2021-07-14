فيديو.. هانى شاكر بعد خروجه من المستشفى: “حسبي الله ونعم الوكيل”

المستقلة/-منى شعلان / وجه الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، رسالة لجمهوره في أول ظهور له عقب مغادرته العناية المركزة، وعودته إلى منزله خلال الساعات الماضية.

وطمأن هاني شاكر في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، جمهوره على وضعه الصحي، مؤكدا أنه أصبح في وضع أفضل.

وتابع: “الحمد لله ربنا عدت الأزمة دي على خير بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللي يعرفني واللي ميعرفنيش”.

وأضاف: ”الحمد لله بقيت احسن كتير والفترة اللي جاية هتبقى فترة نقاهة، وإن طول ما ربنا جنبي وانتوا معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة”.

واستطرد: “أنا بس بطمن جمهوري عشان الناس اللي للأسف بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة و بتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار.. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي عشان كده قلت أطمنكم بنفسي”.

كما أعلن هاني شاكر، في ذات الفيديو عن موعد حفله الجديد وهو الأول من أغسطس المقبل في دار الأوبرا المصرية، كموعد بديل للحفل الذي كان منتظرا السبت الماضي وجرى إلغاؤه.

وكان هاني شاكر، تعرض قبل أيام، لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وهو ما ترتب عليه الاعتذار عن إحياء حفل، كان من المقرر إقامته مساء السبت الماضي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وظهر هاني شاكر، السبت الماضي في فيديو وجه من خلاله رسالة لجمهوره وهو داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، قال فيها: “جمهوري الحبيب بعتذر جدًا عن حفلة اليوم في الأوبرا، كان نفسي أسعد بيكم وأغني لكم، لكن للأسف أنا النهاردة صحيت تعبان وضربات قلبي مش متظبطة”.

وتابع: “جيت المستشفى والدكتور طلب مني فحوصات وتحاليل وقالي لازم افضل 48 ساعة على الأقل في العناية المركزة تحت الملاحظة”.

وأضاف: “بجد بعتذر لكم من قلبي وكان نفسي أكون معاكم، وإن شاء الله نحدد موعد قريب جدًا جدًا وأشوفكم لأن أنتم اللي بتخلوا معنى للحياة بوجودكم”.