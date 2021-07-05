فيديو.. نداء شرارة في جلسة تصوير أردنية

المستقلة/- منى شعلان/ تستعد المطربة الأردنية نداء شرارة لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة، وفي إطار تحضيراتها اختارت التعاون مع فريق أردني بالكامل في جلسة تصويرها الأخيرة.

وفي مقابلة مع برنامج ET بالعربي، قالت نداء شرارة إنها تحب اللونين الأبيض والأسود، وتحب الأزرق كثيرا، وهي الألوان التي سيطرت على إطلالاتها في الجلسة.

وأضافت: “جلسة التصوير أردنية بامتياز، الميك أب، والتصوير، والإستايلست، والملابس كلها لمصممين أردنيين. حابين ننقل للعالم العربي تميزنا في هذا المجال.”

وعن زوقها في اختيار الملابس، أوضحت نداء شرارة أنها تحب الملابس والألوان العصرية المعبرة عن الفرح، بحيث تحوز إعجاب المحجبات.

يذكر أن أحدث أغنيات نداء شرارة كانت “قالهالي”، التي طرحت الفيديو الخاص بها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بتاريخ 22 فبراير، وهي من كلمات أحمد راؤول، وألحان جان ماري رياشي، وإخرج جيلبرت بو زيد.

 

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