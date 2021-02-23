فيديو.. نداء شرارة تطرح “قالهالي” عبر يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة الأردنية نداء شرارة، أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “قالهالي”باللهجة المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 14 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحه.

أغنية “قالهالي” من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان جان ماري رياشي، توزيع ألكسندر ميساكيان وحمل الكليب توقيع المخرج جيلبر بو زيد.

وتعد هذه الأغنية هي التعاون الثاني لنداء مع الشاعر أحمد حسن راؤول بعد النجاح الساحق التي حققته أغنية “حبيتك بالتلاتة”، حيث تخطت حاجز الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

وتقول كلمات الأغنية:
حبيت واخيرا جالي
اللي سنين تمنيته
دعوة وربنا جابهالي
بعلن للناس حبيته

وياه بقيت وياه
وياه دي احلى حياه

ده قالهالي اخيرا قالهالي
وبقى بالنسبالي اه بكل الناس
ومين غيره اصلا مفيش غيره
ملكني بتأثيره وعايشه ميت احساس

في نصيب وبيتشال لينا
مَش حب كلام في اغاني
ف بنقفل بابنا عَلِينا
نستنى النص التاني

وياه بقيت وياه
وياه دي احلى حياه

ده قالهالي اخيرا قالهالي
وبقى بالنسبالي اه بكل الناس
ومين غيره اصلا مفيش غيره
ملكني بتأثيره وعايشه ميت احساس

وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنية “شروط” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وهى من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور، توزيع جان ماري رياشي، إنتاج جان ماري رياشي.

 

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