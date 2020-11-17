فيديو.. مي العيدان تهاجم تامر حسني وزوجته: فيلم أسوأ من أفلام 2020

المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان المصري تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، بعد ما أعلنت بوسيل انفصالهما ، ثم وجه إليها زوجها رسالة صلح ، لتعتذر له ، ويعودان إلى حياتهما مرة أخرى.

وعلقت مي، على ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية ، من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وهي تتحدث بسخرية قائلة: شو هذا الفيلم الهابط الرخيص هذا اللي صار ، عاوزين يصيرون تريند ، ما حدث فيلم أسوأ من أفلام 2020، عندكوا مشاكل شخصية بينكم، خليها بعيدة عن السوشيال ميديا.

وتابعت: هتطلقوا لإن جواز الفنانين مع بعض عمره ما بيطول، بتنزل حياتك الشخصية عشان تتشهر وتصير تريند على حساب خصوصيتك، ما حد ميت عليكم”.

ومن جانبه وجه تامر حسني ، رسالة عتاب لزوجته ، لإعلانها انفصالهما ، وقال لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام : “بسمة حببتي للاسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة .. المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي و ام ولادي .. انا ضهرك وسندك مهما حصل”.

وتابع: “ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللى سعوا في الخير لينا.. وانا واثق انك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كدة.. هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكام لازم ارد هنا.. وبينا حب عالي وحياة كريمة وأولادنا و بيتنا أغلي ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك”.

لترد عليه زوجته بسمة بوسيل ، عبر حسابها على موقع إنستغرام أيضاً قائلة:” فعلا اتهورت بس علشان بحبك .. أنا بعتذرلك”.

 

 

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