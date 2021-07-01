فيديو.. موقف إنساني من إليسا لطفلة مريضة

المستقلة/- منى شعلان/ ناشدت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أى شخص يعرف طريقة للتواصل مع والد طفلة لبنانية صغيرة تعاني من الربو وتحتاج إلى الأوكسجين.

وأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر الفيديو وكتبت:” اذا ممكن اعرف مين الشخص ورقمو وبليز ما بدي شوف ردود سخيفة عندي لان هيدي الطريقة الوحيدة تا نسأل عنن”.

وأثار الفيديو تعاطفًا واسعًا بين الجمهور على تويتر، فيما أشاد العديد من المتابعين بموقف إليسا، وبالفعل تم تدوين رقم الأب للفنانة اللبنانية حتى تستطيع مساعدته.

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب يحمل طفلته مع آلة الأوكسجين ويدور بها بحثاّ عن كهرباء في منطقة المنكوبين التي يعيش فيها في مدينة طرابلس شمال لبنان، ‏إذ أكد أنه لا يستطيع إيجاد حل بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وفي السياق ذاته ، فقد أكد الأب أن ابنته تعاني من الربو و”أسيد” في المعدة ، وهي بالتالي تعاني من ضيق تنفس، يكون شديدا في بعض الأحيان، لذلك هي بحاجة الى آلة أوكسيجين، يتمّ استخدامها بواسطة الكهرباء. وتابع: “نعاني في المنطقة هنا من عتمة شديدة، حيث لا كهرباء ولا مولّدات طيلة الليل والنهار على مدى اياّم”.

كما كشف الأب انّ هناك “فاعلين خير” كثر يحاولون مساعدته، أحدهم يريد تأمين تركيب طاقة شمسية له، لتكون مصدرا رديفا للطاقة عند انقطاع الكهرباء أو المولّد.”

 

 

 

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