فيديو.. مفاجأة.. تعرف على مشروع “سلوى المطيري” في لبنان بعد إطلاقه

المستقلة /- منى شعلان/ أعلنت الناشطة الكويتية سلوى المطيري، عن افتتاحها مكتب ”خطابة“، في دولة لبنان، من خلال مقطع فيديو قالت فيه إن هذا المكتب سيعمل ”أونلاين“، عن طريق هاتف عبر تطبيق ”واتس آب“.

وأضافت أنها ”ستعمل في تلك المهنة بشهادتها الخاصة، حيث كانت تبحث طوال الفترة الماضية عن بلد تفهم شهادتها تلك حتى وجدتها“، على حد قولها.

وتابعت أنها ”نجحت في شهادتها التي حصلت عليها بهذا الشأن، ولن تدخر معلومة تعرفها عن من يلجأ إليها“.

وكانت الناشطة الكويتية سلوى المطيري تحدثت عن اطلاق مشروعها الخاص في لبنان وقالت عبر الفيديو “متابعيني أنا هني في لبنان مروقة ولله الحمد بفتتح مكتب خطابه في لبنان عن طريق الواتس اب مالي وانا الحمدلله شاطرة بشهادة واي نجحت فيه رح استمر فيه ”

وسافرت المطيري مؤخرا الى لبنان تفتتح مكتبها الخاص ” لتيسير أمور الزواج ” المعروف بإسم ” الخطابة ”.

الناشطة الكويتية سلوى المطيري دائما ما تثير الجدل عبر مقاطع الفيديو ومواضيعها التي تصدم الجمهور ، مؤخرا ادعت مشاهدتها ” جن ” واللحاق بها ، وايضا عند ظهور جائحة كورونا قالت انها تقدر على صناعة العلاج ولكنها تريد مبلغ طائل لتصنيعه.

خاضت السباق الانتخابي عدة مرات، بغية تحقيق الرقم الذي يؤهلها للحصول على المقعد البرلماني في مجلس الأمة معتمدة على سمعتها التي وصلت للإعلام العالمي من خلال اطروحاتها الغريبة والعجيبة وغير المنطقية أحيانًا للبعض.

وقد خاضت الانتخابات لأربع مرات ، وأكدت توقعها في عام 2012 الوصول إلى مجلس الأمة لأنها تحمل على عاتقها قضايا المرأة الكويتية وخاصة المطلقة والأرملة ولكنها لم تستطع الوصول للمجلس لعدم كفاية الأصوات الذي حصلت عليه.

 

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