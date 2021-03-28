فيديو.. مشاهد القتل والحرق تسيطر على البرومو الرسمي لمسلسل “موسى”

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب ، البرومو الرسمي لمسلسل “موسى” الذي تشارك في بطولته بجانب النجم محمد رمضان ، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق ومشاهد القتل والحرق على البرومو الذي نشرته الخشاب عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت عليه قائلة: “ملحمة موسى رمضان 2021، حلاوتهم، ثقة في الله نجاح”.

تدور أحداث المسلسل في الخمسينات مرورا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

مسلسل “موسى” يشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد رمضان كلا من، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.