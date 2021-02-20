فيديو.. لأول مرة.. لميس الحديدي تروي تفاصيل حادث زوجها عمرو أديب

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، لأول مرة تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت الحديدي من خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة “ON”:”عاوزة اتكلم في موضوع مالوش علاقه بالشغل، عاوزه اطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو بعد الحادثة الصعبة اللي تعرض لها مساء الثلاثاء الماضي، إنه الحمد لله بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة”.

وأضافت لميس: “الحمد لله على كل شيء قدر و لطف زي ما بنقول الدكاترة طمنونا على حالته عمومًا، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبًا من الكدمات والردود نتوقع أنها تاخد بعص الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبُا بإذن الله، لكن هو محتاج يستريح شويه علشان يقدر يرجع تاني”.

تابعت: “أنا طبعًا ماكنتش هقدر انزل الشغل أو أكون معاكم إلا وأنا مطمئنة عليه إنه بيتماثل للشفاء وإن حالته تسمح إني أسيبه بعض الوقت، لأن في مثل هذه الأحداث دوري كزوجة بييجي قبل دوري كإعلامية”.

ووجهت الشكر للجمهور ولكافة المسؤولين في الدولة، قائلة: “عاوزة أشكر كل الناس اللي سألوا علينا وعليه من أصغر حد لأكبر حد، من الجمهور البسيط اللي كان بيبعتلي رسائل ودعوات وشمع في الكنائس، لأكبر مسئولين في البلد بشكرهم جميعًا، زملاءنا الإعلاميين، الفنانين من كل الوطن العربية، الدكاترة اللي كانوا بيكلموني، مستشفي دار الفؤاد اللي أنقذت عمرو في اللحظات الأولى، ألفا سكان اللي دايما في ضهرنا، وطبعا أصدقائي وأصدقاء عمرو اللي مسابونيش لحظة واحدة بعتذر إني مكنتش برد على الاتصالات، لكن ممتنين جدًا لاهتمامهم، وحبهم اللي حسينا بيه”.

وكشفت لميس لأول مرة عن تفاصيل الحادث ، قائلة: “أنا هنا سأخص بالشكر 4 شباب بالاسم لأنهم هم دول اللي نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادث مباشرةً و فضلوا معاه لحد ما أنا وصلت مباشرة بعد الحلقه يوم الثلاث، المهندس مصطفى عزب، د كريم النحاس، د طارق سلامة، المهندسة داليدا، الشباب دول أنا معرفهمش، لكن تصادف وجودهم في نفس مكان الحادث ونقلوه المستشفى وفضلوا معاه لحد وصولي وكملوا معايا لحد ما اتطمنوا عليه الشباب دول أنا صممت أخد أساميهم علشان اشكرهم بنفسي، فيه لسه ناس محترمة بجد”.

واختتمت لميس قائلة: “شكرًا لحبكم و اهتمامكم و يا رب ماحدش يجي له حاجه وحشه ابدا، خللوا بالكم من الطريق لان الحوادث بتقع في ثانيه واحده، و ربنا يحفظ الجميع”.

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