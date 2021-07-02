فيديو.. تطورات مقلقة حول الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الإبراشي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الإعلامي محمد علي خير، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنها ما تزال في غرفة العناية المركزة بالمستشفى الخاص في ضاحية مصر الجديدة.

وأضاف خلال برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “المحور”: الفنانة دلال عبد العزيز ما تزال في غرفة معزولة ولا يوجد تلفزيون في غرفتها، ولكن يتم توفير لها مشاهدة بعض المنصات مثل “شاهد” و”واتس آب”، وذلك لضمان عدم معرفة أي أخبار عن رحيل زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

وتابع: “دلال عبد العزيز لا تعرف حتى الآن أن زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي”، لافتًا إلى أنها لا تستطيع أن تغادر فراشها، ولا تزال أنبوبة الأكسجين معلقة في أنفها.

وفى السياق ذاته أكدت مصادر طبية من الفريق المعالج لدلال عبدالعزيز، أن مشاكل الرئة لها تزداد، ذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير أثر على التنفس.

وأشارت المصادر إلى أن ابنتيها وزوجيهما، دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها.

كما زار قبر الفنان الراحل سمير غانم صباح الجمعة الماضية عدد من أفراد أسرته وأشقائه، وقاموا بتوزيع الأموال والأطعمة صدقة على روحه.

من ناحية أخرى كشف الإعلامي محمود سعد، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد معاناته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد هو الأخر.

وأضاف “سعد” خلال برنامج “باب الخلق” المذاع على قناة “النهار”: تواصلت مع وائل الإبراشي ودار حديث بيننا ولكن لا تزال آثار الإصابة بكورونا مؤثرة على حالته الصحية.

وأكد: “وائل الإبراشي تجاوز مراحل الخطر ولكنه تعبان ويتحدث بصعوبة.

وكانت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أكدت في وقت سابق خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” أن وائل الإبراشي خرج في حالة صحية جيدة بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأضافت: إن وائل الإبراشي في فترة النقاهة ويتعافى من فيروس كورونا وحالته تتحسن تدريجيًا، لافتة إلى أنه يتعامل مع المرض بشكل نفسي حاليًا للتغلب على آثاره الجانبية.