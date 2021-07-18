فيديو.. “تحتاج إلى الدعاء” مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مستجدات الوضع الصحي للفنانة المصرية دلال عبد العزيز.

وقال النادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن”: “مدام دلال عبد العزيز في حاجة إلى دعوات محبيها وجميع الصالحين لها بالشفاء، وهي تحتاج جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، الحالة مستقرة ولكن بالأجهزة”.

وأضاف: “بعض حالات كورونا بتيجي وتمشي، وحالات أخرى بتيجي وتسيب أثار التهابات تليفية على نسيج الرئة تضعف قدرتها على دخول الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يصبح مجهود النفس عالي، والاحتياج لأجهزة التنفس ضروري”.

بدأت الفنانة دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت دلال تسأل بشكل كبير عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم- والتي لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن- حيث أبلغتها ابنتيها أنه يشعر بنفس أعراضها، وغير مصرح له بالحديث.

وعلى الرغم من إخفاء ابنتيها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم ، إلا أن الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تشعر بوجود شيء غريب ، خاصة في ظل عدم تواصلها معه كل هذه الفترة.

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها وحماه الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا منذ 30 أبريل الماضي.

 

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