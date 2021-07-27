فيديو.. “الوضع صعب” تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المستقلة/- منى شعلان/ تحدث الإعلامي رامي رضوان عن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، بعد شائعة وفاتها التي انتشرت قبل أيام.

وقال رامي رضوان خلال برنامجه “مساء dmc” إن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب وليس سهلا، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يقول أن حالتها في تحسن لأن كل لحظة هناك مفاجأة.

وعن شائعة وفاتها قال إنه فوجئ بكم رسائل واتصالات وانتشار الخبر، فسارع في كتابة النفي وكان منفعلا، مطالبا الجميع بالتحقق من أي خبر قبل نشر أي شائعة.

كما حكى إن زوجته دنيا سمير غانم كانت نائمة واستيقظت على مكالمات ورسائل تعزية وكان وضعا صعبا عليها، وهم من الأساس يعيشون في وضع صعب منذ 3 أشهر ولا يعرفون ماذا سيحدث في الساعة المقبلة.

وقال رامي رضوان، إنهم يقسمون أنفسهم حتى يكونوا دائما مع الفنانة دلال عبد العزيز ويجلسون في غرفة مجاورة لها، مضيفا أنه في يوم انتشار الشائعة كان متواجدا في المستشفى ومعه بالصدفة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيما ذهبت دنيا سمير غانم لتنام وتستريح قليلا.

وتابع موضحا أنه فوجئ بكم كبير من الرسائل والاتصالات والتعازي، في البداية لم يفهم إلى أن أرسل له أحد الأصدقاء الخبر، فسارع ليكتب النفي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أنه كان منفعلا، ولم يقصد الدعاء على أي شخص.

وأكمل حديثه كاشفا أن دنيا كانت نائمة وفوجئت بكم رسائل واتصالات وتعازي وكان الوضع صعبا عليها، كذلك شقيقة الفنانة دلال عبد العزيز التي تعيش في مدينة الإسكندرية وما أن سمعت الخبر اتصلت به وصوتها مليء بالخوف والبكاء، فسارع هو بطمأنتها.

وطالب رامي رضوان الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، ومراعاة الوضع الصعب الذي يعيشون فيه منذ 3 أشهر، فقدوا الأب ولا زال الوضع الصحي للأم صعبا ولا يعرفون ماذا سيحدث.

وكان جدلا كبيرا أثير خلال الأيام الماضية بعد انتشار شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وخروج الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد لنفيها.

يذكر أن دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تتلقى العلاج حتى الآن، بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.