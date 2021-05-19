فيديو.. “الدنيا فانية” منى السابر تكشف سبب اختفائها عن السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ أطلت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، على متابعيها عبر حسابها بتطبيق سناب شات، موضحة أنها تمر بحالة نفسية سيئة الأمر الذي جعلها تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية.

وقالت السابر، خلال مقطع فيديو أنها من الأشخاص الذين يتحملون الكثير على حساب أنفسهم، لكنها عندما تصل إلى مرحلة الانفجار تصاب بالمرض.

وأضافت:”فعلاً باليومين الحاليين لا أحد يتخيل الحالة الصعبة التي أمر بها”، مؤكدة أنها تحاول أن تستمد قوتها من الأشياء التي تحدث معها.

وأكدت سابر أنها بالفعل مريضة، وتشعر بأن الكلام أصبح ليست له أي فائدة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها تكذب على متابعيها وتقول إنها في أحسن حال، مطالبة إياهم بعدم لومها على أي شيء يحدث معها.

واختتمت حديثها، موجهة نصيحة لمتابعيها قائلة: “الدنيا فانية.. تقربوا من الناس الذين تحبونهم.. استمتعوا بهذه اللحظات مع من تحبونهم”.

وكانت منى السابر قد كشفت مؤخراً عن إجراء جديد من المحكمة المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن، التي كانت قريبة من دخوله.

وقالت السابر، عبر حسابها على إنستغرام: “إن المحكمة وافقت على طلب دفاعها أن يستبدل عقوبة السجن لمدة سنة نافذة بدفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 ريال بحريني، لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم 19 أبريل/ نيسان المنصرم”.

وعن شعور منى السابر، لشهادة ابنتها النجمة البحرينية حلا الترك ضدها في المحكمة، أكدت أنها مندهشة من موقفها لرضاها الشهادة ضدها حتى لو تم الضغط عليها، مبينة: “ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

من جهة أخرى، كانت حلا الترك قد ردت على الجدل المثار حول علاقتها بوالدتها، من خلال لقاء تليفزيونى لها، ووجهتْ رسالة أكدت فيها أنها اختارت الصمت في قضية والدتها وتُصرّ على ذلك، لأنها لا تود الحديث عن أمور عائلتها في العلن.

وتابعت حلا في رسالتها أن علاقتها بوالدتها مستمرة، مؤكدة حبها لها، لأن العائلة تأتي دائماً في المرتبة الأولى، وأن الأمور المادية لا تُشكّل لها خلافاً مع والديها؛ لأنها قاصر ولم تبلغ السن القانونية الذي يخولها التدخل قضائياً في الخلافات المادية وخلافات الحضانة.