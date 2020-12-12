فيديو.. إلهام شاهين: أفكر في الاعتزال لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ حصدت الفنانة المصرية إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم المصري “حظر تجول- Curfew” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ42 ، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي “مؤتمر – Conference” إخراج إيفان آي. تفردوفسك.

قالت الفنانة إلهام شاهين، عقب فوزها بالجائزة ، إنها كانت قد فقدت الثقة في الأعمال السينمائية الحالية، ولكن عندما قرأت سيناريو فيلمها الأخير “حظر تجول” وجدته يستحق الخروج إلى النور.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي يعرض على القناة الأولى المصرية: “مكنش عندي ثقة في أفلام ممكن أقدمها وتنفع المجتمع وفيها رسالة، ومش عايزة أفلام لمجرد التسلية مافيش بيعالج مشكلة حقيقية في المجتمع، أغلبها فيها سمة التجارية وبرفض، ولكن لقيت لسه فيه موضوعات لم نتطرق ليها، وكنت ناوية أعتزل الفن”.

وتابعت أمير رمسيس هو صاحب فكرة العمل الرائعة، وكنت أريد إنتاج هذا العمل ولكن تعثر الأمر، مشيرة إلى أنها تهدى تلك الجائزة التي حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائي لجميع صناع هذا العمل الرائع، وأنها قصدت أن تظهر الشخصية بسن أكبر، مؤكدة أنها لا تخجل مطلقًا من تقديم شخصيات كبيرة في السن لأن هذا الأمر هو تحد كبير.