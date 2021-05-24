فى ذكرى “التحرير”.. عون يوجه رسالة الى الشعب اللبنانى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه “في ذكرى التحرير، نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا”.

في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا

وكما حاربنا العدو وحررنا الارض علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان الى سكة النهوض والازدهار

وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الاصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا — General Michel Aoun (@General_Aoun) May 24, 2021

وبمناسبة عيد “التحرير” في لبنان، قال ميشال عون: “في ذكرى التحرير (خروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية عام 2000) نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا”.

وأضاف: “كما حاربنا العدو وحررنا الأرض علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان الى سكة النهوض والازدهار”، مشيرا إلى أنها “وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا”.