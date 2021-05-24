فى ذكرى “التحرير”.. عون يوجه رسالة الى الشعب اللبنانى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه “في ذكرى التحرير، نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا”.

وبمناسبة عيد “التحرير” في لبنان، قال ميشال عون: “في ذكرى التحرير (خروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية عام 2000) نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا”.

وأضاف: “كما حاربنا العدو وحررنا الأرض علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان الى سكة النهوض والازدهار”، مشيرا إلى أنها “وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا”.

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