فؤاد عبد الواحد يبدع في حفل ختام معرض الرياض الدولي للكتاب

المستقلة/- في ختام نشاطات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، وفي حفل أمسية الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، تألق الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد في الأغنيات التي قدمها أمام الجمهور الكبير في مسرح أبوبكر سالم في الرياض، ونقل أجواء الحفل وسط تفاعل الجمهور الى أبعد حدود الأحاسيس والمشاعر، متنقلاً بين مجموعة من الأغنيات التي قدمها من أشعار نجم الأمسية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من بينها أغنيات “الميني ألبوم” الذي أعده وطرحه قبل الأمسية خصيصاً لغنائها في الحفل، متضمناً أربع أغنيات من أشعار الأمير.

الى جانب أغنيات “الميني ألبوم”، مسكين، بالأمس، نقطة، وأغنية يا ما تغير، قدم فؤاد مفاجأته بغنائه ميدلي طربي من أغنيات الفنان القدير محمد عبده وأشعار عبد الرحمن بن مساعد، تضمنت الأغنيات “ما هو عادي، والبرواز، وشبيه الريح”، حيث قدمها باحساسه وأسلوبه الذي وصل به الى قلوب الحاضرين في المسرح وعبر قناة mbc1 الناقلة للحفل بشكل مباشر.

وأعرب فؤاد عبدالواحد عن تشرفه بالغناء في الأمسية، قائلاً: مساء الخير عليكم جميعاً يا أهل السعودية، اليوم في هذا المساء.. الكلمة والشعر والقصيدة وأبياتها تحتفل باسم لامع وكبير في عالم القصيدة والشعر، الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد”، وأضاف شاكراً: “أحيّي جميع ضيوفنا اليوم الموجودين من عمالقة الأدب والثقافة، وأتوجه بالشكر الى وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأدب والنشر والترجمة على تنظيمهم لهذا الحدث بالتعاون مع بنش مارك، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد”، والى جميع الفنانين المشاركين في الحفل الفنانة أنغام، وعايض، وأميمة طالب.

والتقى فؤاد بعد الحفل بأهل الصحافة والإعلام من خلال مؤتمر صحفي قال فيه: “ليلة تضاف إلى مسيرتي الفنية، وثّقت من خلالها جزءاً من حياتي الفنية من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مبدياً سعادته بتفاعل الجمهور.

وحول غنائه للأغنيات “ما هو عادي، والبرواز، وشبيه الريح” أجاب بعد سؤاله عن صعوبة أدائها، قال فؤاد: غناؤها مسؤولية كبيرة، ولكننا نكمل كامتداد للفنانين الكبار مثل محمد عبده. وبشكل خاص قال إن شبيه الريح أغنية صعبة جداً، ويمرن فيها الفنانون أصواتهم”، وأوضح أن الكلمة الجميلة دوماً موجودة في السعودية من شعراء كبار، و يستسيغها الجمهور، كما بيّن أنها تكوّن لحناً جميلاً بحد ذاتها.

وكشف فؤاد أنه يجهز مجموعة من الأعمال بعد “الميني ألبوم” سيتعاون بها مع أسماء كبيرة وهامة في عالم الأغنية، منهم سيجدد تعاونه مع ألحان “سهم” و “عزوف”، وكشف أنه يجهّز لألبوم غنائي كامل، يعمل على تجهيزه وتنفيذه”.

 

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