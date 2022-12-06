غدا.. الرئيس الصيني يزور السعودية

انعقاد قمة عربية صينية في الرياض

الرئيس الصيني مع محمد بن سلمان (ارشيف)

المستقلة/- يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة للسعودية الأربعاء تستمر لثلاثة أيام، هي الأولى له إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم منذ العام 2016، حسبما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية الحكومية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضا في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الزيارة تأتي “بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية”.

وخلال القمتين مع الزعماء العرب، سيتم مناقشة “سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي”، وذلك “انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية” مع الصين، وفقا للوكالة.

وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات السعودية الاميركية توترا إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف “اوبك بلاس”. واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا. وهو أمر رفضته السعودية.

وكان الرئيس الصيني، الذي ثبّته الحزب الشيوعي الصيني في تشرين الأول/اكتوبر الماضي في منصبه لفترة ثالثة كأمين عام له، زار المملكة عام 2016.

والشهر الماضي، قال القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ في تصريحات نُشرت على موقع القنصلية ان الزيارة “حدث كبير لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

طاولة نقاش اليونسكو لتمكين الصحفيات والناشطات وحماية الامان الرقمي

اخبار فلسطين

رئيس الوزراء الهندي يجدد الدعم للشعب الفلسطيني

اخر الاخبار

الحرس الثوري الايراني يعلن عن توقيف “مخربين” على صلة بدول أوروبية

اخر الاخبار

برلمان أندونيسيا يجرم الجنس خارج إطار الزواج

اخبار العراق

وزارة الهجرة تقيم احتفالية للنساء النازحات في خمسة محافظات

اخبار العراق

مهرجان دهوك السينمائي يسلط الضوء على آثار «إنغمار برغمان» والسينما السويدية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

البرتغال تتخطى ‎سويسرا بسداسية وتحجز آخر مقعد في الدور ربع النهائي لكأس العالم

اخبار فلسطين

رئيس الوزراء الهندي يجدد الدعم للشعب الفلسطيني

اخر الاخبار

برلمان أندونيسيا يجرم الجنس خارج إطار الزواج

الاخبار

غدا.. الرئيس الصيني يزور السعودية

اخبار العراق

وزارة الهجرة تقيم احتفالية للنساء النازحات في خمسة محافظات

اخبار العراق

مهرجان دهوك السينمائي يسلط الضوء على آثار «إنغمار برغمان» والسينما السويدية

اخر الاخبار

المنتخب المغربي إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ

اخر الاخبار

المنتخب المغربي إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ

اخر الاخبار

نزلات البرد عدوى فيروسية تهاجمك ..ما هي أعراضها؟ وكيفية الوقاية منها؟

اخر الاخبار

الاتحاد العراقي يكشف عن موعد وصول الوفود المشاركة في خليجي 25

اخبار العراق

الصناعة تؤكد.. شركة من 31 شركة عامة قادرة على تغطية رواتب موظفيها

اخبار العراق

احصائية : عائدات النفط العراقي بلغت نحو 107 مليارات دولار في 11 شهر

اخبار العراق

بسبب الخام الروسي.. خبير يحذر من تراجع عائدات بيع النفط العراقي

اخبار العراق

تقرير يؤكد.. تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية في العراق وسوريا

اخر الاخبار

صحيفة : ريال مدريد عاد للاهتمام بـ مبابي بعد تألقه في كأس العالم

اخر الاخبار

مخرج سينمائي : واشنطن بالذات مذنبة بتأجيج النزاع في دونباس

اخر الاخبار

دراسة : الإجهاد أثناء الحمل يمكن أن يسرع شيخوخة خلايا الأطفال