علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك.. تعرف إليها

المستقلة /- قلت صحيفة “ديلي إكسبرس” عن الطبيبة البريطانية، ديبوري لي، بعض العلامات الخارجية التي يصدرها جسم الإنسان، وتشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. وهي:

غشاوة في العين وتكلسات صفراء

وأوضحت أن حدوث غشاوة دائرية في قرنية العين، وظهور تكلسات صفراء على الجفن، هي علامات يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

ظهور قوس

لذلك، قد يكون أحد الأعراض وجود قوس يحيط بالقرنية. وهو عبارة عن عتمة شفافة من اللون الأبيض إلى اللون الأبيض المائل للرمادي في محيط القرنية.

كتل دهنية

كذلك إذا ظهرت كتل دهنية متراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفن العلوي والسفلي، فذلك ايضا يمثل علامة أخرى على ارتفاع مستوى الكوليسترول، كما يمكن أن تظهر تكتلات أيضا على الأنف والركبتين والمرفقين.

النبض

وخلصت الطبيبة إلى أن العارض الأخير هو النبض، إذا كان من الصعب الشعور به.