عثمان : وفد فني سيزور بغداد لبحث تطبيق اتفاق حصة الاقليم من الموازنة

المستقلة /- اكد القيادي الكردي محمود عثمان عدم تفعيل اتفاق حصة اقليم كردستان من الموازنة الى الان”.

وقال عثمان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء, ان وفدا فنيا من اربيل سيزور بغداد قريبا لبحث تطبيق اتفاق حصة الاقليم من الموازنة ، وايضا سيزور وفد من بغداد ، اربيل لتطبيق الاتفاق بما يخص التزام الاقليم بتصدير النفط والواردات الاخرى “.

واكد ان تطبيق اتفاق الموازنة بحاجة الى مزيد من المحادثات بين بغداد واربيل ، مشيرا الى ان زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد ولقاءه الرئاسات الثلاث وجميع قادة الكتل السياسية كانت مفيدة للاقليم لحلحة المشاكل العالقة مع بغداد “.

واشار الى ان الطرفين بغداد واربيل بحاجة الى المبالغ المالية والنفط ، وبالتالي فان التفاهم سريعا وارسال المبالغ المالية من بغداد الى الاقليم ومن جانب اخر ارسال النفط من الاقليم الى شركة سومو في بغداد ، سيساهم في حل المشاكل الاقتصادية للطرفين نوعا ما “.