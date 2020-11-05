طعام لذبذة ومشبعة تساعدك في خسارة الوزن

المستقلة/- يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الشوفان لخسارة الوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذه الوجبة يوميا لخسارة الوزن والتمتع بمذاق محبب ومغذٍ ومشبع لفترة أطول.

مكونات دقيق الشوفان بالموز

رقائق الشوفان: بالنسبة لدقيق الشوفان المطبوخ على الموقد، فإن الشوفان الملفوف، والشوفان القديم أو رقائق الشوفان الكبيرة تجعل القوام أكثر رقة ودسمًا.

موز ناضج جدا: الموز الناضج الناضج مثالي لهذه الوصفة ويضيف كل الحلاوة الطبيعية التي ستحتاجها.

الماء والحليب: بالنسبة لسائل الطهي لهذه الوصفة، استخدم نصف ماء ونصف حليب لوز وموزة ولكن يمكنك استخدام الماء فقط إذا نفد الحليب أي مزيج من العملين، على سبيل المثال 3/4 كوب ماء و 1/4 كوب حليب وموزة كاملة.

طريقة الإعداد: غلى الشوفان فى الحليب إلى أن ينضج ويهرس الموز ويتم تناوله.