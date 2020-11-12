طريقة التخلص من الرسائل المزعجة على واتساب

المستقلة /- تستخدم الشركات ومقدمو الخدمات والمتاجر الشهيرة حاليا، تطبيق التراسل الأشهر واتساب لتقديم الخدمات أو العروض الترويجية الخاصة بها عبر تطبيق المراسلة باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة، وهي تعد رسائل مزعجة لبعض مستخدمي تطبيق WhatsApp Business.

وبحسب ما ذكره موقع “somagnews”، يمكن للشركات الآن إخطارك من خلال تطبيق واتساب وإعلامك بالعروض الترويجية والخدمات المشتراة وأكواد التنشيط وأشياء أخرى، مستغلين الوظيفة التي يقدمها إصدار الأعمال من تطبيق المراسلة للتحايل على استخدام رسائل SMS التي لا تزال تكلفهم مبالغ مالية باهظة الثمن، إلى جانب الحصول على إشعارات الهاتف المحمول مزعجة كل ثانية.

وعلى الرغم من أنها ميزة مفيدة للغاية، إلا أن بعض المستخدمين يفضلون عدم إزعاجهم ولا يرغبون في رؤية تلك الرسائل في تطبيق المراسلة الفورية، في مثل هذه الحالة لا يبقي إليك إلا اتخاذ إجراء وحيدا يمكنك من خلاله التخلص من إزعاج رسائل الشركة الترويحية المزعجة.

فيما يلي نستعرض لك كيفية التخلص من إعلانات الشركات المزعجة على واتساب باستخدام ميزة الحظر:

1. افتح تطبيق واتساب بيزنس، وافتح الدردشة الشركة التي تريد حظر إعلاناتها.

2. انقر على اسم الشركة لفتح تفاصيل الاتصال الخاصة بها.

3. مرر الشاشة لأسفل وانقر على خيار حظر الشركة Block company.