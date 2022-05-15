طبيب يكشف أسباب التعرض لحساسية البطيخ

المستقلة /- الشعور بالحكة والهرش الشديدين جراء تناول البطيخ بصوره، سواء كان مقطعا أو مشروبا، أزمة عانى منها العديد من الأشخاص على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تناول ثمرة البطيخ التي تلقى إقبالا كبيرا على تناولها خلال أيام فصل الصيف.

طبيب يكشف تفاصيل المعاناة من حساسية البطيخ

من ناحيته، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، أن هناك الكثير من الأشخاص ممن يعانون من الإصابة بحساسية البطيخ، وهي التي تنجم عن التعرض لمسببات حساسية حبوب اللقاح التي تتفاعل تبادليًا مع بعض الأطعمة النباتية، مما يؤدي إلى إثارة الجهاز المناعي لحدوث استجابة تحسسية.

وحسب ما كشف «بدران»، يعاني العديد من الأشخاص المصابين بحساسية الأنف أو الصدر أيضًا من أعراض الحساسية في الفم أو حوله بعد تناول بعض الفواكه والتي من بينها البطيخ.

أعراض الإصابة بحساسية البطيخ

وتتمثل أعراض الإصابة بحساسية البطيخ، والتي تظهر فور وضعه في الفم بشكل مباشر:

• حكة في الفم

• حكة الحلق

• انتفاخ الشفتين والفم واللسان والحلق

• حساسية الجلد

• أرتيكاريا

أعراض أخرى:

– الحساسية المفرطة

– قشعريرة

– تورم

– صفير في الصدر

– فقدان الوعي

– ضيق الصدر

– صعوبة في التنفس

– بحة في الصوت

– صعوبة في البلع

– قئ

– إسهال

– آلام في المعدة

أعراض الإصابة بتسمم البطيخ

فيما كشف عضو الجمعية المصرية للمناعة، عن أعراض تسمم البطيخ وهي التي تظهر في ظرف ساعات قليلة بعد الأكل تتراوح من 2 الى 6 ساعات:

الغثيان

القيء

الإسهال

التعب

الصداع

قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة.

وفي الحالات الشديدة:

انخفاض ضغط الدم،

زيادة معدل ضربات القلب

ضيق في التنفس

أسباب تلوث وتسمم البطيخ

وتتمثل أسباب تسمم البطيخ وتلوثه في

1. فساد البطيخ بسبب سوء التخزين.

2. بكتيريا نتيجة عدم غسل البطيخ .

3. فتح البطيخ بسكين ملوث.

4. تلوثه بأيدى ملوثة.

5. تعرض البطيخ المفتوح لملوثات الهواء في الشارع.

6. حقن البطيخ بمحلول سكري أو ملون بحقن ملوثة.

7. الري بماء ملوث.

8. رش مبيدات حشرية.