ضبط مخدرات بحوزة شخص يؤم المصلين بالمغرب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت الشرطة المغربية في مدينة طنجة القبض على 3 أشخاص، لخرقهم حظر التجول الليلي بحجة أداء صلاة التراويح في الشارع، وضبطت بحوزة إمامهم كمية من المخدرات.

وفي التفاصيل تلقت الشرطة، ليلة أمس الأربعاء، إخبارًا بتجمع حوالي 10 أشخاص في حي ”فان فلوري“ لأداء صلاة التراويح، فانتقلت إلى المكان، وعند توقيفها للشخص الذي كان يؤم المصلين وجدت بحوزته نحو 24 قرصًا طبيًا مخدرًا من أنواع مختلفة، إلى جانب قطعة من مخدر الحشيش.

وتعرف الشوارع بمختلف المدن المغربية، مناوشات يومية بين عناصر الشرطة ومجموعات من الأشخاص الذين يُصرون على أداء صلاة التراويح أمام أبواب المساجد المغلقة، للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للحظر الليلي الذي فرضته الحكومة خلال شهر رمضان لمواجهة وباء كورونا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار

اخبار مصر

 السيسى يوجه بتقديم كافة المساعدات لدعم الليبيين بجميع المجالات

اخر الاخبار

حكومة دبي تكشف حقيقة إصدار تصاريح لمزاولة نشاط المقامرة

اخر الاخبار

الملك سلمان يؤكد رفع مستوى التعاون الدولي الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي

اخبار الاردن

بتوجيه الملك ..نيابة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة

اخر الاخبار

ليبيا والسودان والنيجر يصدرون بيانا بشأن الأوضاع في تشاد

اخر الاخبار

ملك الأردن يطلب من المسؤولين آلية للإفراج عن المتورطين بقضية الفتنة

اخر الاخبار

ملك الأردن يطلب من المسؤولين آلية للإفراج عن المتورطين بقضية الفتنة

اخر الاخبار

الحريري يكشف عن موعد زيارة البابا للبنان

اخر الاخبار

السيسي يعلق على ذكرى انتصار العاشر من رمضان بهذه الكلمات

اخر الاخبار

الخارجية السورية تصدر بيانا تدعو فيه للتصدي للمحتلين الثلاثة

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذرمن ارتفاع جديد في الحرارة خلال ساعات

اخبار العراق

نائب يكشف عن زيارة مرتقبة لـ مصطفى الكاظمي الى واشنطن

اخبار العراق

هيئة النزاهة تحبط عملية بيع عقار بأوليات مزورة في النجف

اخبار العراق

القوات الأمنية تلقي القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان

اخبار العراق

نصيف : على الحكومة إلغاء القروض الخارجية من بينها القرض الهندي والسويدي

اخبار العراق

وفاة النائب عن دولة القانون عدنان الأسدي اثر مضاعفات فيروس كورونا