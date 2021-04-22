ضبط مخدرات بحوزة شخص يؤم المصلين بالمغرب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت الشرطة المغربية في مدينة طنجة القبض على 3 أشخاص، لخرقهم حظر التجول الليلي بحجة أداء صلاة التراويح في الشارع، وضبطت بحوزة إمامهم كمية من المخدرات.

وفي التفاصيل تلقت الشرطة، ليلة أمس الأربعاء، إخبارًا بتجمع حوالي 10 أشخاص في حي ”فان فلوري“ لأداء صلاة التراويح، فانتقلت إلى المكان، وعند توقيفها للشخص الذي كان يؤم المصلين وجدت بحوزته نحو 24 قرصًا طبيًا مخدرًا من أنواع مختلفة، إلى جانب قطعة من مخدر الحشيش.

وتعرف الشوارع بمختلف المدن المغربية، مناوشات يومية بين عناصر الشرطة ومجموعات من الأشخاص الذين يُصرون على أداء صلاة التراويح أمام أبواب المساجد المغلقة، للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للحظر الليلي الذي فرضته الحكومة خلال شهر رمضان لمواجهة وباء كورونا.