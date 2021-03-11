صندوق سيادي لتمويل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان

المستقلة/-اتفقت مصر والسودان على إنشاء صندوق سيادي لتمويل المشروعات بين البلدين.

 

ونقلت قناة العربية عن مصادر لم تسمها، أن القاهرة والخرطوم تبحثان إزالة تأشيرات الدخول بين البلدين، لتيسير السفر بين المواطنين.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدعم السودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل بين البلدين.

 

جاء ذلك خلال استقبال السيسي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في زيارة رسمية للوفد السوداني إلى مصر.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومة بلاده تأمل في وجود خارطة طريق حقيقية لحل أزمة سد النهضة، تسمح باستفادة كل الأطراف، بما لا يحقق أي ضرر لأي شعب.

 

وأضاف “حمدوك”، في مؤتمر صحفي مشترك رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قضية سد النهضة حق مشترك للدول الثلاث، غير أن إثيوبيا تعمل بشكل أحادي لملء سد النهضة، دون مراعاة الحقوق التاريخية للبلدين.

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