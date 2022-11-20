انطلاق اول مباراة لكأس العالم 2022 الليلة .. ما هي الاستعدادات ؟

انطلاق اول مباراة لكأس العالم 2022 الليلة .. ما هي الاستعدادات ؟

المستقلة/-تنطلق اليوم الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية ومسلمة.

وتوافد على الدوحة مئات الآلاف من المشجعين من مختلف البلدان لحضور الحدث العالمي، في وقت سيكون فيه مئات الملايين حول العالم على موعد اليوم مع مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور على ملعب البيت الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة (4 عصرا بتوقيت غرينتش).

وتشير التوقعات إلى أن نحو 5 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم سيتابعون البطولة الممتدة لنحو شهر.

وأكدت دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجاهزية التامة للحدث واكتمال جميع الإجراءات، كما شددا على أن هذه النسخة ستكون تاريخية واستثنائية على مستوى المنشات والجوانب التنظيمية وظروف إجراء المباريات، مع تقنيات وخدمات متقدمة سيتم استخدامها لأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

حفل الافتتاح

قال الفيفا إن رسالة حفل الافتتاح سيمتد 30 دقيقة في” ملعب البيت” بتصميمه المستوحى من الخيمة البدوية التقليدية-التي ستكون بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.

وأكد الفيفا أن الفكرة التي يدور حولها حفل الافتتاح هي التقارب بين كل شعوب الأرض والتغلب على الاختلافات.

حيث سيقوم أمير دولة قطر “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ” بافتتاح البطولة في حضور عدد من القادة والرؤساء.

ومن بين القادة المشاركين في حفل الافتتاح ولي العهد السعودي ورؤساء مصر والجزائر وفلسطين والسنغال وليبيريا ورواندا والأمين العام للأمم المتحدة.

فعاليات المشجعين

حيث شهدت ايضا حديقة البدع في الدوحة أمس السبت الافتتاح الرسمي لمهرجان المشجعين في بطولة كأس العالم،و أعلن رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” انطلاق المهرجان، متمنيا للجمهور الاستمتاع بفعاليات مونديال قطر2022.

وقال “إنفانتينو” : إن البطولة تمثل مناسبة للتعايش بين الشعوب لتعزيز انتشار ثقافة كرة القدم حول العالم.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الفيفا جاهزية دولة قطر التامة لاستضافة أفضل كأس للعالم، واستعداد القائمين على البطولة لتوفير أجواء آمنة ومريحة للجماهير.

وقال إنفانتينو “الدوحة جاهزة، قطر جاهزة. ستكون أفضل بطولة كأس للعالم. وفور انطلاق المنافسات سيستمتع الناس بالمباريات، فهذا ما يريده المشجعون”.

وتابع قائلا “هناك أكثر من 100 ألف شخص مستعدون للحدث الكبير واستقبال أكثر من نصف مليون زائر لمتابعة البطولة”.