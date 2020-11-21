صابر الرباعي يطالب الحكومة التونسية بإيجاد حلول فورية لصالح الفنانين المهمشين

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي، عن دعمه الكامل لكل زملائه الفنانين والمسرحيين والعازفين في بلاده، الذين نظموا وقفة احتجاجية مطالبين الحكومة التونسية بإيجاد حلول عاجلة من أجلهم فى ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وكتب صابر، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلا: “كل الدعم والمساندة إلى زملائي الفنانين والمسرحيين والعازفين في كامل تراب الجمهورية في وقفتهم واعتصامهم من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد حلول فورية وعاجلة لصالح كل المنتميين إلى هذا القطاع الهش والمهمش لسنوات”.

وتابع: “أتمنى أن تتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها وتعلن عن قرارات لصالح كل الفاعلين في هذا القطاع حالا وبدون تأخير وذلك لصعوبة الوضع الذي نعيشه في ظل الظروفة الاقتصادية والصحية في البلاد”.

وفى سياق مختلف يعيش الفنان صابر الرباعي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية ، كما يستعد لحفله الثاني بالقاهرة أيضا بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس ديسمبر المقبل.

كما يعمل صابر الرباعي على إطلاق أغنية سينجل جديدة بعنوان “الباب مفتوح”، وهى من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقدمها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب أغنيته “جريدة الرجل التاني”، كلمات الشاعر الكبير نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.