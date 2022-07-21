اعلنت مقاضاة طليقها.. شيرين عبدالوهاب تعتذر من أسرة أبوالسعود

المستقلة/- أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً أفصحت فيه عن سبب تطرقها للحديث عن الموسيقار حسن أبو السعود وماذا ستفعل مع طليقها حسام حبيب بعدما أعلن الكشف عن مستندات تدينها.

وقالت في بيان صدر إن ما حدث بشأن الموسيقار ونقيب الموسيقيين المصريين الراحل حسن أبو السعود كان خطأ غير مقصود وقدمت خلال البيان اعتذار واضح وصريح للموسيقار الراحل ولأسرته.

وأصدر البيان مكتب المحامي ياسر قنطوش المحامي الموّكل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه زوجها السابق حسام حبيب، وعن موقفها من الموسيقار الراحل، وجاء في نص البيان: “تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل الفنان حسن أبو السعود، وأنه خطأ غير مقصود تماما وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لأسرته الكريمة وأن كل ما ذكر بالأمس مع الإعلامية لميس الحديدي بشأن المدعو حسام حبيب هي حقائق ووقائع تثبت الأيام صدق كل ما قيل”.

وأكمل البيان: “بناء عليه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعو حسام حبيب ونهيب السادة الصحفيين والإعلاميين بعدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط وسوف اترك الإجراءات القانونية لمكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي”.

تصريحات شيرين عبدالوهاب عن طليقها

وكانت شيرين عبدالوهاب، تحدثت في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، عن مظهرها بنيولوك جديد بعد الطلاق، وظهورها حليقة الشعر في حفلتها بجانب زيادة وزنها، قالت : “غنيت وأنا قرعة عشان بناتي ميتعقدوش.. وحسستهم إن ده نيولوك وقالوا إن حسام حبيب كتف شيرين وحلق لها شعرها.. وبالفعل هو اللي حلقلي شعري هو السبب خلاني شبه حسن أبوالسعود”.

وأكملت حديثها الذي أثار موجة من الجدل والانتقادات عبر منصات السوشيال ميديا: “شوفت أيام سودة مع حسام حبيب.. وبعد الطلاق ومحاولة الرجوع فتحنا شركة هو رئيس مجلس إدارتها”.

وكشفت شيرين عبدالوهاب عن تفاصيل حادث السرقة الذي تعرضت له في الساحل الشمالي، وقالت في تصريحاتها: “أنا قاعدة في الساحل بصيت لقيت جالي، سرقة عربية مرسيدس بتاعتي، أول حاجة كل الناس عارفة أني كنت بحاول بجمل صورته، والناس ليست هبلة، والناس عارفة كل حاجة والناس كانت عارفة أني كنت بجمّل صورته، وأنا كنت قاعد مع راجل تقريباً مش بيشتغل”.

المصدر: موقع رائج