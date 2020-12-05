شرطة كربلاء تنقذ طفلاً من خاطفيه

المستقلة /- أعلنت شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن إنقاذها طفلاً من عملية إختطاف داخل المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ان “بعد ورود معلومات من الاهالي عن وجود حادث خطف طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات في أحد إحياء المدينة”.

واضاف البيان، ان “وأثناء البحث والتحري اثناء التجوال شوهدت العجلة يستقلها الخاطف لتتم مطاردته داخل الازقه وتم تطويقة وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي جدا”.

وأشار الى، ان”تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم تسليم الطفل الى ذويه”.