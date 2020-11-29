شراء الأتراك للذهب.. يعمق خسائر ” الليرة “

المستقلة/أمل نبيل/ دفع تراجع الليرة خلال العام الماضي، الأتراك للتكالب على شراء الذهب، وتشكل الرغبة السائدة بين الأتراك حاليا لشراء سبائك الذهب عبئا على الليرة والتي تقاوم من أجل الانتعاش ورفع قيمتها أمام الدولار.

في الأسبوعين اللذين أعقبا قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتطهير المناصب القيادية التي تم إلقاء اللوم عليها في الفشل في تثبيت الليرة واستنزاف الاحتياطيات ، أضاف مستثمرو التجزئة والشركات التركية 2.2 مليار دولار إلى مقتنياتهم من الذهب ، مما رفعها إلى 36.4 مليار دولار ، ، بحسب بيانات البنك المركزي.

ولا يتوانى الأتراك عن حماسهم لامتلاك الذهب على الرغم من التحول التاريخي في الليرة وانخفاض أسعار السبائك هذا الشهر، ولكن نظرًا لأن واردات الذهب تمثل الآن معظم عجز الحساب الجاري ، فإن عمليات الشراء تقف في طريق إصلاح الاختلالات الخارجية لتركيا حتى في الوقت الذي تتبنى فيه السلطات بشكل متزايد نهجًا صديقًا للسوق والذي يتوق إليه المستثمرون الأجانب.

قال دوجوكان جيجيك ، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة “تروي للمعادن الثمينة” في إسطنبول في تصريحات لوكالة بلومبرج ، نرى طلبًا ثابتًا من المستثمرين المحليين على الذهب حتى عند ارتفاع الأسعار العالمية – فمعدلات الإيداع غير الجذابة وانعدام الثقة في الليرة هي الأسباب الرئيسية وراء الطلب.. “التراجع في أسعار الذهب العالمية يُنظر إليه أيضًا على أنه فرصة لأولئك الذين يعتقدون أن رحلة صعود الذهب لم تنته بعد”.

تركيا من أكبر مستهلكي الذهب في العالم :

وتعد تركيا من أكبر مستهلكي المعادن الثمينة في جميع أنحاء العالم، يستخدم الأتراك الذهب كحماية في أوقات انخفاض قيمة العملة والتضخم ويهبونه تقليديًا للأحداث من حفلات الزفاف إلى مراسم الختان.

ويتزاحم المستثمرون المحليون على شراء العملات الأجنبية جنبا إلى جنب مع الذهب،

وزادت الودائع بالعملات الصعبة 34.5 مليار دولار لتسجل 228.2 مليار دولار هذا العام.

وأضاف الأتراك 3.94 مليار دولار إلى مدخراتهم من العملات الأجنبية حتى 20 نوفمبر

اقتناء الذهب الأفضل رغم تراجع أسعاره :



من الصعب تغيير العادات المحلية المرتبطة باقتناء الذهب حتى بعد أن ارتفعت الليرة بأكثر من 10٪ في الأسبوع الذي أعقب إطاحة محافظ البنك المركزي واستقالة صهر أردوغان من منصب وزير المالية. ومع ذلك ، نمت العملة بشكل أقل استقرارًا في الأيام الأخيرة ، حتى بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأكبر قدر في أكثر من عامين واتخذ إجراءات أخرى لتهدئة طفرة الإقراض.

فقدت العملة التركية 25٪ هذا العام ، مما يجعلها ثاني أسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني. بينما تراجع الذهب في نوفمبر، بعد انخفاضه لثلاثة أشهر متتالية ، فإنه لا يزال مرتفعا بنحو 19٪ هذا العام بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في أغسطس.

ومقارنة بانخفاض الليرة ، قدم المعدن الثمين للمستثمرين المحليين عوائد أفضل من السندات

ولا يزيد الإقبال على شراء الذهب من المستثمرين فقط، حيث يواصل البنك المركزي التركي تكديس احتياطياته من الذهب ، مما رفع مقتنياته إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي. ووفقًا لبيانات بورصة اسطنبول ، فإن واردات تركيا من الذهب في طريقها لتحقيق أكبر قدر منذ عام 2017.

ويعد التحدي الذي يواجه أردوغان وفريقه الاقتصادي الجديد هو إبعاد الناس عن الذهب وزرع الثقة لديهم في الليرة.

قال إيفرين كيريك أوغلو ، محلل إستراتيجي مستقل للسوق في إسطنبول: “إن طلب الذهب يعني زيادة الطلب على العملات الأجنبية بشرائه”. “إنها إحدى العقبات أمام ارتفاع قيمة الليرة”.