شاهد.. فتاة تقلد نبيلة عبيد.. والأخيرة ترد

المستقلة/ منى شعلان/ أشادت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بفتاة مصرية تدعى نورا ، تجيد فن التقليد ، حيث نشرت الفنانة المصرية عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو للفتاة وهى تقلدها.

وعلقت عبيد على الفيديو قائلة:”نورا نبيل عاشور من أكتر الصديقات اللي بتقلدني وبتعمل فيديوهات من أفلامي خاصة من فيلمي الراقصة والسياسي، أنا النهارده بحييها وبقول لها دمك زي العسل… وأنتو كمان أصدقائي بحييكم وبمسي عليكم”.

من ناحية أخرى ، تستعد الفنانة نبيلة عبيد​ لطرح كتابها “سينما نبيلة عبيد” ويعمل على إعداده الكاتب المصري محمود قاسم والذي انتهى منه مؤخراً، وسيتناول الأعمال السينمائية لنجمة مصر الأولى.

يذكر أن مسلسل “سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.