شاهد.. بكاء شيرين عبد الوهاب على الهواء بعد أزمتها الأخيرة

المستقلة/- منى شعلان/ لم تتمالك الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دموعها وبكت خلال أول مداخلة هاتفية لها بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت بعد انتشار المكالمة المسربة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، “أنا تعبانة أنا بحاول أمشي جوا الحيط مش برا الحيط”.

وتابعت: “أنا اللي محدش يعرفه أن ساعة موضوع الاتهامات الغريبة اللي كانت بتحصلي دي أنا كنت في أمريكا عندي” ولم تستطع استكمال جملتها وبكت.

وتدخل حسام حبيب قائلا إن الجمهور لا يفهم أن الفنان بشر، وفي النهاية عندما يتم انتهاك حياته بهذه الطريقة لا يعرف إلى أين يذهب، يتم سجنه داخل منزله، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الرد على أي مكالمة ولا يستطيع سماع كلمة “متزعلش”.

وقال حسام، إن هناك أشخاص يحاولون التقليل من نجومية شيرين قائلا “في حد عاوز يهد شيرين دا حقيقي، أشخاص كانوا بيشتغلوا مع شيرين وكانوا قريبين منها، وبمواقف حصلت في الشغل مبقوش موجودين، شيرين مبيفرقش معاها المادة، ولا تعرف يعني إيه حسابات بنوك ولا أي حاجة، وكان عندها ثقة عمياء في اللي حواليها”.

وتابع موضحا أن هؤلاء الأشخاص يحاولون الآن أن يبعثوا لها رسالة واحدة وهي أن بعد ابتعادهم عنها تغيرت حياتها واختفت ولم يعد لها وجود، وكل هذا يؤثر على نفسيتها، “كانوا مستفيدين من النجمة الكبيرة اللي بتحقق أرباح طائلة وبيقولوا لها حياتك أدمرت بعد لما بعدنا عنك”.

وأكد أنهم فوجئوا بنشر أمور خاصة تحدث بينهم في المنزل، مشيرا إلى أن ما حدث من تسجيل مكالمة دون إذن هو أمر خطير للغاية، وأن يتم تجنيد شباب وجعلهم يتواصلون مع أقارب وأسر النجوم للتجسس عليهم شيء لابد محاسبته.

كشف حسام حبيب أن الفتاة التي سجلت لوالده المكالمة التي تم تسريبها، تواصلت معه وحاولت ابتزازه، قائلاً

إن الفتاة أرسلت له عبر حسابه على الفيسبوك لكنه قام بعمل “بلوك” لها، فأرسلت له بعدها على “واتساب” مقطعا من المكالمة.

وأوضح أنها طلبت منه 2 مليون جنيه حتى لا تنشر المكالمة، وقال” قالتلي أدي حته من التسجيل لو مش مصدقني ولو مدفعتش الـ2 مليون جنيه التسجيل دا هينزل، قولتلها طيب تعالي خدي الـ2 مليون جنيه ونزليه، دا كان ردي عليها”.

وأشار الفنان المصري أن الجزء الذي سمعه من التسجيل لم يتم إذاعته قائلا: “يمكن يكون أوحش من اللي اتذاع علشان يتم ابتزازي”.

يذكر أن الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تصدرا محركات البحث وقائمة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسريب صوتي لمكالمة مسجلة لوالده يتحدث خلاله حول نية ابنه لاستغلال أموال شيرين عبد الوهاب والزواج عليها من أجل الإنجاب.