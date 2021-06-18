شاهد.. “بطريقة رومانسية” أحلام تحتفل بمرور 18 عاماً على زواجها

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو رومانسية يجمعها بزوجها مبارك الهاجري، بمناسبة مرور 18 عاماً على زواجهما، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

و ظهر الثنائي خلال الفيديو وهما يتبادلان قبلات الحب، معبرين عن حبهما لبعضهما، على أنغام أغنيتها “تمرد”، وكتبت: “كل عام وأنت هدية ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي وأخوي وأبوي وصديقي وظهري”.

 

 

 

كما نشرت أحلام عبر حسابها صورتها مع زوجها وكتبت موجه له رسالة رومانسية قائلة: “كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري”.

وتابعت” شكرا لأنك اخترتني شكرا على السعادة اللي تعطيني أياها كل يوم شكرا على فاهد وفاطمة ولولو شكرا على وجودك بحياتي 18/6 الحمد لله”.

 

 

وفى سياق آخر، كانت أحلام طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية “فدوة عيونك” الذي ضم 20 أغنية، وتعاونت فيه أحلام مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.

 

 

 

 

 

 

 

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