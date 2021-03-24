شاهد : “الإعدام الأول” رد فعل سفاح الجيزة بعد الحكم بإعدامه

المستقلة/- منى شعلان/ قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالإعدام لقذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح الجيزة”، مالك محل أدوات مكتبية لاتهامه بقتل صديقه المهندس رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

وفي أثناء صدور الحكم جلس المتهم في القفص معطيا ظهره لهيئة المحكمة، وبعد إعلانه اصطحبته قوة أمنية لمقر احتجازه.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ”سفاح الجيزة”، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل صديقه رضا محمد عبداللطيف ودفنه.

ويحاكم المتهم في 4 قضايا قتل هم زوجته وسيدتان وصديقه بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم فى ارتكاب جريمته بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجني عليه في بولاق الدكرور.

واعترف المتهم أنه دفن صديق عمره رضا محمد الذي قتله في عام 2015 وكان يعمل مهندساً في إحدى الدول العربية منذ 20 عاماً، بعدما استقبله عند عودته من الخارج في مطار القاهرة، ثم اصطحبه إلى منزله لتناول الغداء معاً، ومراجعة بعض الحسابات المالية، وهناك وضع السم له في الطعام لينهي حياته، وقرر دفنه داخل قبر أعده مسبقاً في المنزل.

واعترف السفاح بقتل 3 آخرين وهم زوجته الأولى فاطمة زكريا، والتي قتلها بسبب خلافات مالية وأسرية، ووضع جثمانها في ثلاجة كبيرة، ثم دفنها بجانب صديقه.

كما اعترف بقتل الفتاة نادين التي تعمل في إحدى المكتبات معه ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة.

وفي العام 2017 توجه السفاح إلى الإسكندرية وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل يملكه، وشاهدت المحكمة في الجلسة السابقة عدة مقاطع فيديو للمتهم وهو يدلي باعترافاته ويشير لأماكن دفن الجثامين

وتعود القضية التي هزت الرأي العام في مصر إلى الفترة من عامي 2015 و2017 حيث استطاع القذافي فرج “49 عاما”، أن ينتحل أكثر من شخصية فى نفس الوقت ، من أجل النصب على ضحاياه ، متخذا من القتل ودفن الجثث فى المكان الذي يعيش فيه وسيلة لإخفاء جرائمه ، ليس هذا فحسب بل كان يتزوج وينجب أطفالًا بأسماء على شخصيات قام بانتحالها.

استغل القذافي ، والمعروف إعلامياً بـ”سفاح الجيزة” ذكاءه في المراوغة والهرب لنحو 5 سنوات للإفلات من رجال الشرطة ، إلا أنه وقع فى قبضة الأمن المصري ، على ذمة قضية سرقة لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام ، ومن خلال التحقيقات معه كشف المتهم عن سلسلة جرائم قد ارتكبها حملت تفاصيلها مفاجآت مثيرة وصادمة تشبه الأفلام السينمائية.

المصادفة قادت الشرطة لاكتشاف جرائم القتل، خلال إنهاء إجراءات خروج المتهم من السجن، حيث تبيّن ورود اسم المتهم في قضية اختفاء زوجته، ومن هنا، تم ضبطه واعترف بقتلها ودفنها منذ خمس سنوات، وأثناء استخراج الجثة تم العثور على جثة رجل آخر معها، وتبين أنه صديق المجني عليه، قتله أيضاً وانتحل صفته لمدة 5 سنوات.

و بدأت الحكاية معه عندما قتل صديقه منذ 5 سنوات بعد النصب عليه وأخفى جثته في حفرة بشقة يعيش فيها ،وكان المجني عليه يعمل فى إحدى الدول العربية ، وكون ثروة مالية ولثقته في صديقه كان يرسل له الأموال مع توكيل رسمي للتصرف فيها، وتبين أن المتهم أنشأ سلسة مكتبات بالجيزة، واستولى على أموال صديقه، وعندما عاد من السفر طالبه بالأموال فرفض، واكتشف أنه كان ضحية النصب وفي أثناء معاتبته بمنزله قدّم له مشروباً مسمّماً حتى توفى ودفنه في شقته.

لم يَكتف بذلك بل قام بإرسال رسالة من هاتف المجني عليه إلي زوجته يطالبها فيها بمساعدته وكانت الرسالة عبارة عن أنه تم القبض عليه من قبل الشرطة ولا يعرف إلى أي مكان سيأخذونه، وظلت الأسرة تبحث عن المجني عليه لمدة 5 سنوات ولم يعثروا على مكانه.

أما الجريمة الثانية كانت زوجته ، وقتلها أيضاً بالسم وقطع يديها ودفنها بمتعلقاتها داخل غرفة أخرى بالشقة المكونة من غرفتين وصالة ، بعد أن نشب خلاف بينهما بسبب مبلغ مالي.

ليقوم بارتكاب جريمته الثالثة للسيدة التي كانت تعمل معه في مكتبه وأقام معها علاقة غير شرعية، قبل أن يتعرف على شقيقتها ويتقدم ليتزوجها، ومع تهديد السيدة الأولى لها، اصطحبها وقتلها ودفنها بملابسها في حفرة أعدها لها بشقته.

ولكي يخفي جريمته ويجعل أهل الفتاة لا يسألون عن ابنتهم التي غابت عنهم، أوهمهم وأقنعهم بأنها قامت بعمل جواز سفر وسافرت للخارج إلى إحدى الدول العربية لكي تعمل في الفن والدراما والخروج عن تقاليدهم، مما جعلهم يصمتون خوفًا من الفضيحة.

ثم هرب إلى الإسكندرية فى عام 2015 وهناك انتحل عدة شخصيات من أجل النصب حتى إنه انتحل ذات مرة، بحسب اعترافاته، صفة ضابط في جهة سيادية للارتباط بسيدة قضى معها عدة أشهر بأوراق مزيفة ضمن 6 سيدات ارتبطن به وأقمن معه علاقات زوجية وعاطفية.

وهناك تعرف على امرأة ووعدها بالزواج ولكن قبل ذلك جعلها تبيع شقتها من أجل شراء شقة جديدة والزواج منها وحصل منها على أموال ،و قام اصطحابها لمخزن في الإسكندرية ليقتلها ويدفنها فيه.

وكان المتهم تزوج من صيدلانية في الإسكندرية باسم زائف ، و اكتشفت زوجته زواجه من سيدة أخرى باسم زائف آخر فنشبت بينهما خلافات، ولذلك قرر المتهم الانتقام منها، فتخفى في ملابس حريمي “نقاب”، وصعد شقة والدها واستولى على مبلغ مليون جنيه ومصوغات ذهبية وفر هارباً ، وحينها كثفت الشرطة جهودها حتى تم القبض عليه.

وقالت زوجة سفاح الجيزة، أنهما متزوجان منذ شهر يوليو لعام 2019، وأنها حملت 3 مرات وكان يضع لها سمومًا في بعض الأطعمة لإجهاضها.

وتكشفت في نوفمبر الماضي بعد سقوط المتهم متلبسا بسرقة ذهب ومصوغات سيدة وانتحاله لاسم صديقه الذي كان أول ضحاياه.

وفي أول فبراير الماضي قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لقتله عمداً 4 أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال الفترة ما بين عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم.