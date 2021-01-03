شاهد..أول تعليق من الرئيس عون على التصريحات الإيرانية بشأن صواريخ لبنان

المستقلة/-أحمد عبدالله/علق الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، قائلا:”أن لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته”، وذلك بعد ساعات من تصريحات لمسؤول في الحرس الثوري الإيراني، قال إن كل ما يملكه لبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم طهران.

وقال عون في تغريدة على صفحته في تويتر: “لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره”.

ويذكر أنه كان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، قال في تصريحات له نُشرت أمس السبت، إن “كل ما يمتلكه لبنان وغزة من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة”.

وتابع زادة: “نحن نعلّم جبهة المقاومة على صناعة سنارة الصيد، بدلا من تقديم السمك، ولبنان وغزة يمتلكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ”، مشيرا إلى أن ”قدرات محور المقاومة لم تعد كما كانت قبل 10 سنوات، واليوم يطلق الفلسطينيون الصواريخ بدلا من رمي الحجارة، ويمتلكون تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة“.

وعزز التقديرات بأن تغريدة الرئيس اللبناني جاءت تحت الارتدادات السلبية لتصريحات زادة، كون تغريدته تزامنت مع بيان للتيار الوطني الحر، يؤكد حق اللبنانيين في الدفاع عن سيادتهم، وأن أي دعم لا يجوز أن يكون مشروطا.

وأفاد بيان أصدرته اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، على ”حق اللبنانيين في الدفاع عن سيادتهم وأرضهم وثرواتهم في مواجهة أي اعتداء، من جانب إسرائيل أو غيرها“.

يذكر أن تقارير أمنية غربية تؤكد تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد جماعات مسلحة في المنطقة بالأسلحة وتقنيات الصواريخ، منها: حزب الله في لبنان، حماس في قطاع غزة، والحوثيون في اليمن.