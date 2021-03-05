سلطنة عمان تنشر صور وأسماء مخالفي إجراءات كورونا لعقابهم

المستقلة/-أحمد عبدالله/عاقبت سلطنة عمان 8 مواطنين، من بينهم امرأتان، بالتشهير بهم، إضافة إلى السجن 6 أشهر والغرامة.

يأتى ذلك كخطوة حازمة تجاه مخالفي الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا،

ونشر الادعاء العام في السلطنة صور المخالفين، وأسماءهم الكاملة، وذلك بعد تأكيده إدانة المواطنين الـ 8 من قبل محكمتين ابتدائيتين، في محافظتي شمال الباطنة والبريمي، مطلع الشهر الحالي.

وأكد الادعاء في بيان له، أنه “ثبت على المواطنين مخالفتهم قرارات اللجنة العليا، وذلك بعدم الالتزام بالحجر المؤسسي، والتجمع، حيث صدرت بحقهم أحكام تراوحت بين السجن 6 أشهر والغرامة 500 ريال عماني (192 دولارا)”، إضافة إلى صدور حكم بالتشهير بهم، حيث تم نشر بياناتهم وأسمائهم.

يذكر أن اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، قد أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء والساعة الخامسة صباحا.

ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من مساء يوم الخميس 4 مارس/آذار الجاري حتى صباح يوم السبت 20 من الشهر ذاته.

كما قررت اللجنة “استمرار التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة”.

 

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