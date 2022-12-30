رونالدو يوقع للنصر السعودي

المستقلة/- ذكرت وسائل إعلام غربية وعربية، مساء الجمعة، أن نادي النصر السعودي أبرم اتفاقا مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالد، ينضم بموجبه الأخير إلى صفوف النادي.

وقال موقع سي بي أس سبورتس الأميركي، نقلا عن مصادر قريبة من نادي النصر السعودي إن “رونالدو وقع العقد لمدة موسمين ونصف”.

وذكر الموقع أن رونالدو وضع توقيعه على العقد بعد ظهر الجمعة، فيما ينتظر أن يعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة في غضون ساعات.

وفي غضون الساعة الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية سعودية خبر توقيع رونالدو للنصر السعودي، بينما طالبت جماهير النصر عبر تويتر النادي إلى الإفصاح الرسمي.

وتنهي الصفقة فترة وكالة مجانية وجيزة للاعب البالغ من العمر 37 عامًا ، والذي تم إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وكانت تقارير إعلامية توقعت خلال الأسابيع الأخيرة أن يبرم الطرفان اتفاقا، يتوقع أن يستمر حتى حزيران/يونيو 2025.

وبات رونالدو لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي الشهر الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي.