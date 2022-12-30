رونالدو يوقع للنصر السعودي

المستقلة/- ذكرت وسائل إعلام غربية وعربية، مساء الجمعة، أن نادي النصر السعودي أبرم اتفاقا مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالد، ينضم بموجبه الأخير إلى صفوف النادي.

وقال موقع سي بي أس سبورتس الأميركي، نقلا عن مصادر قريبة من نادي النصر السعودي إن “رونالدو وقع العقد لمدة موسمين ونصف”.

وذكر الموقع أن رونالدو وضع توقيعه على العقد بعد ظهر الجمعة، فيما ينتظر أن يعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة في غضون ساعات.

وفي غضون الساعة الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية سعودية خبر توقيع رونالدو للنصر السعودي، بينما طالبت جماهير النصر عبر تويتر النادي إلى الإفصاح الرسمي.

وتنهي الصفقة فترة وكالة مجانية وجيزة للاعب البالغ من العمر 37 عامًا ، والذي تم إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وكانت تقارير إعلامية توقعت خلال الأسابيع الأخيرة أن يبرم الطرفان اتفاقا، يتوقع أن يستمر حتى حزيران/يونيو 2025.

وبات رونالدو لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي الشهر الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

انطلاق فعاليات مؤتمر (  بغداد تترجم )دورة الكاتب والناقد جبرا ابراهيم  جبرا

اخر الاخبار

أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022

اخر الاخبار

مقتل 13 ارهابيا بضربات جوية في ديالى

اخبار مصر

حصلت على المركز الثامن .. مي عمر ضمن أجمل 100 وجه في العالم

اخر الاخبار

الجماهير تصوت لاختيار ميسي رئيسًا للأرجنتين!

اخر الاخبار

وكالات ومجالس الأمن القومي في آسيا الوسطى يناقشون الوضع في افغانستان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

انطلاق فعاليات مؤتمر (  بغداد تترجم )دورة الكاتب والناقد جبرا ابراهيم  جبرا

اخر الاخبار

أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022

اخبار مصر

حصلت على المركز الثامن .. مي عمر ضمن أجمل 100 وجه في العالم

اخر الاخبار

الجماهير تصوت لاختيار ميسي رئيسًا للأرجنتين!

اخر الاخبار

وكالات ومجالس الأمن القومي في آسيا الوسطى يناقشون الوضع في افغانستان

اخر الاخبار

بعد اسبوعين من عرضه.. “أفاتار 2 ” يحقق أكثر من مليار دولار

اخر الاخبار

بسبب “أنا وبس” ..إليسا تفسخ التعاقد مع شركة توزيع أعمالها

اخر الاخبار

بسبب “أنا وبس” ..إليسا تفسخ التعاقد مع شركة توزيع أعمالها

اخر الاخبار

اليوم.. منتخب الإمارات يواجه لبنان وديا قبل التوجه للبصرة

اخبار مصر

مع بداية عرضه.. تجاوز ايرادات فيلم محمد هنيدي الجديد المليون جنيه

اخر الاخبار

وداعا بيليه: الحزن يعم البرازيل.. والنجوم ينعون الافضل في تاريخ الكرة

اخبار مصر

“هقولك سر” تجمع زين ولايف ستايلز ستوديوز

اخر الاخبار

وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما

اخر الاخبار

بلجيكا تستعين بالشَعر البشري لتنظيف مجاري المياه

اخبار العراق

القوات الامنية تعتدي بالضرب الوحشي وتحتجز طاقما صحفيا في البصرة

اخر الاخبار

تركيا  تؤكد ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.. وتنفي أي لقاء مع الأسد

اخر الاخبار

نتنياهو يعود لرئاسة الوزراء للمرة السادسة.. وأول رئيس مثلي للكنيست