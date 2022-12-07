رونالدو ينفي توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي

المستقلة/- نفى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، توصله لأي اتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الشهر المقبل، وذلك بعد انفصاله بالتراضي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وقال رونالدو، البالغ عمره 37 عامًا، عقب فوز منتخب بلاده 6-1 على سويسرا وبلوغ دور الثمانية لكأس العالم لمواجهة المغرب، يوم السبت المقبل، في رده على سؤال بشأن صحة تعاقده مع “العالمي”: “لا، هذا غير صحيح”، وذلك وفقًا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية.

وبعد المواجهة مع سويسرا، مر كريستيانو رونالدو سريعًا عبر المنطقة المختلطة في ملعب لوسيل، ولكن كان لا يزال لديه الوقت للرد على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية انتقاله للنصر ثم عن حالة الأسطورة البرازيلية بيليه الصحية.

وقال رونالدو بشأن بيليه، إنه من أشد المعجبين بالأسطورة البرازيلية، مضيفًا: “كل ما نريده أن تتحسن الحالة الصحية لبيليه، يجب أن يتحسن ملكنا. هذا كل ما نريده”.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية كتبت أن رونالدو سينتقل إلى النصر السعودي بداية من يناير/ كانون الثاني 2023.

وأوضحت أن النصر كان أكثر الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع رونالدو بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم الجارية.