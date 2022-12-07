رونالدو ينفي توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي

المستقلة/- نفى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، توصله لأي اتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الشهر المقبل، وذلك بعد انفصاله بالتراضي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وقال رونالدو، البالغ عمره 37 عامًا، عقب فوز منتخب بلاده 6-1 على سويسرا وبلوغ دور الثمانية لكأس العالم لمواجهة المغرب، يوم السبت المقبل، في رده على سؤال بشأن صحة تعاقده مع “العالمي”: “لا، هذا غير صحيح”، وذلك وفقًا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية.

وبعد المواجهة مع سويسرا، مر كريستيانو رونالدو سريعًا عبر المنطقة المختلطة في ملعب لوسيل، ولكن كان لا يزال لديه الوقت للرد على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية انتقاله للنصر ثم عن حالة الأسطورة البرازيلية بيليه الصحية.

وقال رونالدو بشأن بيليه، إنه من أشد المعجبين بالأسطورة البرازيلية، مضيفًا: “كل ما نريده أن تتحسن الحالة الصحية لبيليه، يجب أن يتحسن ملكنا. هذا كل ما نريده”.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية كتبت أن رونالدو سينتقل إلى النصر السعودي بداية من يناير/ كانون الثاني 2023.

وأوضحت أن النصر كان أكثر الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع رونالدو بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم الجارية.

صحيفة “ماركا” الإسبانية كانت قد ذكرت أن رونالدو سينتقل إلى النصر السعودي بداية من يناير 2023

وكشف التقرير أن رونالدو سيحصل في الموسم الواحد على 200 مليون يورو (حوالي 211.77 مليون دولار).

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو الشهر الماضي، بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدرب إريك تين هاغ، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس آب 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003-2009.

ويسعى الهلال السعودي، غريم النصر، أيضًا للتعاقد مع رونالدو، في ظل سعي المملكة للارتقاء بمستوى دوري المحترفين وجذب أحد أبرز نجوم العالم للعب في السعودية.

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