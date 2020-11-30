رسميا.. إقالة بينتو من تدريب منتخب الإمارات

(المستقلة) أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالة الكولون خورخي لويس بينتو من تدريب المنتخب، وعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الإثنين لشرح الأسباب.

وكانت الإمارات، قد تعاقدت مع بينتو، لتولي تدريب المنتخب بعقد يمتد عامين في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن ظهور “الأبيض” الإماراتي بمستوى ضعيف خلال مبارياته الودية الثلاثة التي خاضها تحت قيادة المدرب الكولومبي، دفع اتحاد الكرة لإنهاء التعاقد معه.

ويبحث اتحاد الكرة الإماراتي حاليا، عن التعاقد مع مدرب سبق له العمل مع الأندية الإماراتية، ليكون أكثر قدرة على التعامل مع اللاعبين الحاليين، وإنقاذ الموقف قبل استئناف التصفيات الآسيوية المشتركة.

الجدير بالذكر، أن بينتو (67 عاما)، عندما تولي تدريب الإمارات، لم يكن سبق له تدريب أي فريق منذ مغادرته مليونيريس الكولومبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسبق لبينتو له قيادة منتخبي كولومبيا وهندوراس، بينما يعد المدرب التاريخي لمنتخب كوستاريكا، إذ تولى تدريبه من 2011 إلى 2014، وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع النهائي.