رابعة الزيات تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لزوجها زاهي وهبي

المستقلة/- منى شعلان/حرصت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على طمأنة جمهورها على صحة زوجها الإعلامي زاهي وهبي، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.

ونشرت الزيات عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة له من داخل المستشفى وكتبت معلقة: ” الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء ، شكراً يا رب شكراً لفريق الاطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء ومل من اطمأن وكتب كلمة طيبة، محبتكم، صلواتكم، ندوركم ، شموعكم كانت ولا تزال الأوكسيجين الروحي والمعنوي ، ليحفظكم الله جميعاً من وباء #كورونا ومن كل مكروه”.

وكانت الزيات قد كشفت عن تدهور الحالة الصحية لزوجها عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وناشدت جمهوره بالدعاء له كاشفة أنه في العناية المركزة.

كان الفنان السوري قاسم ملحو قد تورط بشائعة وفاة الإعلامي اللبناني، حيث كتب منشورا نعى من خلاله وهبي، كاشفًا عن رفضه دعوة الإعلامي اللبناني له في وقت سابق للمشاركة في برنامجه، معبرًا عن ندمه.

وعاد ملحو وحذف المنشور بعد اكتشافه أن الأمر مجرد شائعة، ونشر بوست آخر للدعاء له، وتعرض حينها الفنان السوري لهجوم شديد من قبل الجمهور وهو الأمر الذي اعتبره البعض استغلالا لمرض الإعلامي اللبناني من أجل الظهور.

يُشار إلى أن زاهي وهبي هو إعلامي وشاعر لبناني، وعمل بوقت سابق في تلفزيون الجديد، ثم انتقل إلى تلفزيون المستقبل، وقدم العديد من البرامج أشهرها خليك بالبيت الذي استمر لمدة 15 عاماً متتالية من عام 1996 الى عام 2011 ونال نجاحاً واسعاً وحصد عدداً كبيراً من الجوائز.

انتقل عام 2011 إلى قناة الميادين حيث يُعد ويُقدِّم البرنامج الثقافي/الفني بيت القصيد الذي لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا.