رئيس حكومة لبنان: السعودية تعلم أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، الاثنين، إن السعودية ودولا أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات.

ولفت دياب إلى أن “الدولة اللبنانية واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات”، مضيفا: “نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال خلال اجتماع بحث آخر تطورات القرار السعودي إن التهريب بأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد، مشيرا إلى أن حظر السعودية لمنتجات زراعية دليل على ذلك.

وطلب عون، من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكدا حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

4 غيابات فب قائمة ريال مدريد ضد تشيلسي

اخر الاخبار

رئيس حكومة لبنان: السعودية تعلم أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات

اخر الاخبار

الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف لليوم الثاني على التوالي

اخر الاخبار

مصر تدرج محمود عزت وآخرين من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

اخبار العراق

البرلمان يوصي بإعادة فك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية واعادتها الى الوزارات

اخر الاخبار

بعد مشهد إسماعيل ياسين.. هل يستحق “موسى” كل هذه الانتقادات؟

اخبار السعودية

بعد الحظر السعودي.. عون يدعو للتشديد في مكافحة تهريب المخدرات

اخبار السعودية

بعد الحظر السعودي.. عون يدعو للتشديد في مكافحة تهريب المخدرات

اخبار العراق

سوق العراق للأوراق يعلن تداول أكثر من مليار سهم بقيمة 795 مليون دينار

اخبار العراق

العراق يسجل 46 وفاة و 6536 أصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

اخبار العراق

صالح لظريف : عراق مستقل وذات سيادة يخدم مصالح الدول بما فيها إيران

اخبار العراق

تقرير تقصي الحقائق بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب يكشف المقصرين

اخر الاخبار

القائمة الكاملة لـ الفائزين بجوائز الأوسكار 2021

اخبار مصر

مصر تفرج عن 2674 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

اخر الاخبار

رئيس الوزراء المصرى يتلقى لقاح كورونا .. صور

اخر الاخبار

مسؤول يوجه رسائل عاجلة للمصريين حول الموجة الثالثة لفيروس كورونا

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة جديدة تضرب البلاد