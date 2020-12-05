رئيس برشلونة الأسبق يرحب براموس في البارسا

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(المستقلة) أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق، والمرشح الحالي لنفس المنصب، أنه لا يمانع ضم سيرخيو راموس، قائد الغريم ريال مدريد.

لابورتا تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2003 و2010، وأعلن مؤخرا ترشحه لخوض الانتخابات المقرر لها يوم 24 يناير/كانون ثان المقبل.

وينتهي عقد راموس صاحب الـ34 عاما مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وهناك اختلاف بين الطرفين حول العقد الجديد، سواء مدته أو قيمة الراتب.

وفي هذا الصدد، قال لابورتا في تصريحات نقلها موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني: “سأكون سعيدا جدا في حال وصول راموس إلى برشلونة”.

جدير بالذكر أن لابورتا ليس أول مرشح لرئاسة برشلونة يتحدث عن ضم راموس، حيث فتح فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة، الباب أمام إمكانية التعاقد معه.

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