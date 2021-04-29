رئيس البرلمان العربي يعلق على الحوار التلفزيونى لولي العهد السعودي… ماذا قال ؟

المستقلة/-أحمد عبدالله/أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمضامين الحوار التلفزيوني لـ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، مثمناً جهود المملكة العربية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة كونها تمثل عمقاً استراتيجياً  للخليج والعرب والمسلمين، فضلاً عن نهجها الثابت ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة صادقة.

وأعرب عادل العسومي عن بالغ تقديره للشفافية والوضوح الذي جاء عليه اللقاء، ووقوفه على كل النقاط التي تهم المواطن، وحرصه على إطلاع العالم على ما تم إنجازه في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والرؤى المستقبلية في ظل استراتيجية 2030 والتي تسير عليها المملكة بقدم وساق.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالقفزة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات من برامج إصلاحية ومشروعات تنموية عملاقة وتنويع لمصادر الدخل بما يعود بالنفع على أبناء المملكة ويحقق تطلعاتهم ويلبي طموحاتهم.

وأكد عادل العسومي أن الدقة التي تحدث بها ولي العهد السعودي في جميع المجالات التي تتعلق بالمملكة سواء داخليا أو خارجيا، شكَّلت خارطة طريق واضحة  لمستقبل المملكة بعد الإنجازات التي حققتها بعد 5 سنوات من إطلاق “رؤية 2030″، وأيضاً خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لدول المنطقة في ضوء مكانتها المحورية.

 

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