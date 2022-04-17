دراسة : الاستخدام اليومي للسكائر الالكترونية يؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والقولون

المستقلة /- أكدت دراسة أمريكية أن الاستخدام اليومي للسجائر الإلكترونية يمكن أن يغير الحالة الالتهابية عبر أجهزة أعضاء متعددة بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتين والقولون.

تختلف التأثيرات أيضًا اعتمادًا على نكهة السجائر الإلكترونية ، ويمكن أن تؤثر على كيفية حدوث ذلك الأعضاء يستجيب للعدوى ، مثل SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ Covid-19 ، كما قال

في الدراسة التي نُشرت في مجلة eLife ، عرّض فريق من الباحثون في جامعة كاليفورنيا – سان دييغو ، الولايات المتحدة، فئرانًا بالغة الصغر لرذاذ منكه ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاثة أشهر. ثم بحث الباحثون عن علامات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

لقد رأوا التأثيرات الأكثر لفتًا للانتباه في الدماغ ، حيث ارتفعت العديد من علامات الالتهاب، كما لوحظ تغييرات إضافية في منطقة دماغية مهمة للتحفيز ومعالجة المكافآت.

وقالوا إن النتائج تثير مخاوف كبيرة، حيث تم ربط الالتهاب العصبي في هذه المنطقة بالقلق والاكتئاب والسلوكيات التي تسبب الإدمان ، مما قد يؤدي إلى تفاقم تعاطي المخدرات والإدمان.

كما زاد التعبير الجيني الالتهابي في القولون ، خاصة بعد شهر واحد من التعرض للسجائر الإلكترونية ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

في المقابل ، أظهر القلب مستويات منخفضة من علامات الالتهاب. وقال الباحثون إن حالة التثبيط المناعي هذه يمكن أن تجعل أنسجة القلب أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

بينما لم تظهر الرئتان علامات الالتهاب على مستوى الأنسجة ، لوحظت تغييرات عديدة في التعبير الجيني في العينات ، مما دعا إلى مزيد من الدراسة للتأثيرات طويلة المدى للسجائر الإلكترونية على صحة الرئة.

وجد الباحثون أيضًا أن الاستجابة الالتهابية لكل عضو تختلف باختلاف النكهة المستخدمة، على سبيل المثال ، كانت قلوب الفئران التي استنشقت رذاذ النعناع أكثر حساسية لتأثيرات الالتهاب الرئوي الجرثومي مقارنة بتلك التي استنشقت رذاذ المانجو.

قالت لورا كروتي ألكساندر ، أستاذة مساعدة في كلية الطب في الجامعة: “كانت هذه مفاجأة حقيقية لنا، وأضافت: “هذا يوضح لنا أن النكهة الكيميائية نفسها تسبب أيضًا تغيرات مرضية، إذا أصيب شخص يستخدم السجائر الإلكترونية بنكهة المنثول بشكل متكرر بـ Covid-19 ، فمن المحتمل أن يستجيب جسمه بشكل مختلف للعدوى”.

قال الباحثون إن كل عضو لديه بيئته المناعية المضبوطة بدقة ، لذا فإن الإخلال بهذا التوازن من خلال استخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الصحية طويلة المدى.

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