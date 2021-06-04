دخول عشرات الآليات المصرية لإزالة ركام القصف الإسرائيلي في غزة ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ فتحت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح بشكل استثنائي؛ للسماح بدخول معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مصر أدخلت عبر معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، عشرات الآليات والمعدات الثقيلة إلى القطاع، لمساعدة وزارة الأشغال الفلسطينية في إزالة آثار الركام الذي خلفته الحرب.

وتتكون قافلة المعدات الثقيلة المصرية التي دخلت قطاع غزة، من عدد من الشاحنات والجرافات ومعدات لإزالة الأنقاض، وأخرى لنقله إلى أماكن مخصصة له.

وتواجه وزارة الأشغال في قطاع غزة، نقصاً حاداً في هذه المعدات، حيث إن الركام الكبير الذي خلفته عمليات القصف الإسرائيلية، كان أكبر من قدرتها الاستيعابية بشكل كبير.

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