 دخول رتل عسكري تركي..الجيش السوري يعلن حالة الاستنفار بريف درعا الشمالي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت قوات الجيش السوري حالة استنفار بين صفوفه في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، وذلك على خلفية انفجار ضرب الحي الغربي من المدينة بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد ان الانفجار كان ناجما عن إلقاء مجهولين لقنبلة صوتية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية ومادية.

وفي ذات الوقت رصد المرصد السوري دخول رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ويشار الي ان عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8105 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.