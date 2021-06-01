دبي تبدأ فى تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر

مركزان متخصصان لاستقبال المتطوعين ومتابعة حالتهم الصحية أثناء إجراء اللقاح في أبوظبي والشارقة;إجراءات خاصة لمشاركي التطعيم الوطني الطارئ وتجارب اللقاح

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة بدأت تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح فايزر بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد-19.

وقال المكتب: ”في إطار التوسع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-19 وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن 12 عاماً بلقاح فايزر بيونتيك“.

ويظهر إحصاء لرويترز بشأن كوفيد-19 أن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات فايزر بيونتيك أو سينوفارم أو أسترا زينيكا أو سبوتنيك في.

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